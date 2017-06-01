Члены Школы социального предпринимательства провели итоговое заседание в Саранске

Итоговое заседание IV Школы социального предпринимательства прошло в Саранске. На встречу, организованную Центром инноваций социальной сферы РМ и МГУ имени Н.П. Огарева, собрались как начинающие предприниматели, так и известные бизнесмены. Последние получили возможность оценить перспективы молодых коллег.

На итоговом заседании Школы ее ученики рассказывали о своих уже действующих социальных проектах или о новых задумках. На сегодняшний день действующими и приближенными к реальной жизни являются следующие проекты - школа юных футболистов (в нее принимают малышей от 3 лет), керамическая мастерская (владелица готова бесплатно обучать пенсионеров гончарному делу), бизнес по предоставлению бытовых услуг.

В завершение встречи выпускникам Школы были вручены удостоверения о повышении квалификации по программе "Управление проектами в сфере социального предпринимательства".

Источник: izvmor.ru