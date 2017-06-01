В Саранске тренировались спасать людей из покореженных авто

Сотрудники МЧС совместно с работниками ГИБДД провели в Саранске совместные учения по ликвидации последствий ДТП.

По легенде, 2 легковых авто "встретились" на "встречке". В результате столкновения два человека получили травмы. Первыми на место происшествия прибыли работники ДПС. По рации они вызвали остальные подразделения и до приезда спасателей оказали первую медицинскую помощь одному из пострадавших.

Помощь спасателей понадобилась шоферу, который оказался зажат между сидением и рулем авто. Работникам МЧС пришлось срезать крышу, для того чтобы достать его из покореженного автомобиля.

В ГУ МЧС по РМ отметили, что подобные учения весьма немаловажны, так как именно на них работники абсолютно всех оперативных служб отрабатывают правильность действий и взаимодействия между собой.

Источник: izvmor.ru