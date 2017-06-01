Василий Пискарев побывал в социальном центре для несовершеннолетних в Рузаевском районе

Депутат Госдумы РФ от Мордовии Василий Пискарев накануне Дня защиты детей побывал в социально-реабилитационном Центре для несовершеннолетних "Солнышко", который расположен в Рузаевском районе. Сейчас здесь находится 41 ребенок в возрасте от 3 до 16 лет. Это дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чьи родители не могут в настоящий момент уделять должное внимание своим малышам.

Вначале депутат пообщался с педагогами, психологами и воспитателями. Затем он осмотрел комнаты воспитанников, учебные классы, столовую, игровые комнаты. В актовом зале его уже ждали дети с музыкальным подарком.

В завершении визита Пискарев вручил в подарок центру МФУ – многофункциональное устройство для печати и сканирования документов, а также сладкие подарки.

Источник: izvmor.ru