Пассажирская Газель попала в ДТП в Саранске, пострадали 4 человека

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Лодыгина, где "встретились" "ГАЗель" и "двенашка".

Согласно предварительным сведениям, вследствие аварии пострадали 4 человека - пассажирка ВАЗа и 3 пассажира маршрутки.

На данный момент на месте происшествия работают работники Госавтоинспекции. Детали ДТП выясняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru