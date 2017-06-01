Детский лагерь им. Володи Дубинина в Рузаевском районе подготовил сюрпризы к новому сезону

Детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина, расположенный в Рузаевском районе, признан лучшим по итогам минувшего оздоровительного сезона. В этом году в лагере планируют провести две оздоровительные смены, а в августе – интеллектуально-творческий лагерь, в котором примут участие не только ребята из Мордовии, но и из других областей и республик. В общей сложности в лагере ожидают в гости более 600 школьников.

Уже несколько лет в лагере работает педотряд "Восемь" Мордовского пединститута. Благодаря стараниям вожатых скучать детям не приходится.

К этому сезону также приготовлено немало сюрпризов. Перво-наперво лагерь сменит свое название. Скоро вполне официально он будет называться детский лагерь "Изумруд" имени Володи Дубинина. На территории лагеря поселятся новые персонажи – хранители-волшебники, основная цель которых выискивать среди ребят самых-самых и награждать их своими волшебными знаками. Те, кто станет обладателем пяти знаков отличия, получит знак изумрудного цвета. Кроме того, ребята смогут блеснуть талантами по 4-м направлениям - инновационное творчество, творчество (пение, танцы, рисование и т. п.), туризм и гражданско-патриотическое воспитание.

Источник: izvmor.ru