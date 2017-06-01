Воспитанники Ялгинского детского дома-школы получили подарки от профсоюзов

В Мордовии проводится благотворительная акция "Профсоюзы – детям!". Начиная с середины мая, профсоюзы республики собирали средства на приобретение подарков для детей, нуждающихся в особой поддержке.

На собранные средства, а это около 30 тысяч рублей, были закуплены принтер, многофункциональное устройство, канцтовары и спортивный инвентарь. Представители Федерации профсоюзов РМ посетили Ялгинский детский дом-школу, где и передали подарки воспитанникам.

Отметим, что акция "Профсоюзы – детям!" продолжается. В ее рамках для Шейн-Майданской санаторной школы-интерната Федерацией профсоюзов оформлена подписка на детские журналы и газеты.

Источник: izvmor.ru