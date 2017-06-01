Житель Мордовии украл 300 литров топлива, чтобы заработать себе на выпивку

В Краснослободском районе Мордовии поймали вора, который присвоил себе 300 литров дизельного топлива, а также запчасти. Преступником оказался 27-летний житель села Ельники.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 22 и 23 мая мужчина пробрался на склад сельхозпредприятия, откуда взял несколько канистр солярки, а также три заправочных пистолета и масляный гидравлический насос. Награбленное топливо он продал дальнобойщикам, которые проезжали мимо, остальное за символическую плату "сплавил" сельским жителям. На полученные деньги мужчина купил себе алкоголь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии ответит за кражу саженцев яблони. 46-летний преступник забрался в один из плодопитомников и выкопал там 38 молодых яблонь.

Источник: 13.мвд.рф