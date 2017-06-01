Две жительницы Мордовии пострадали от интернет-мошенников

В Мордовии выявлены новые факты мошенничества при помощи Интернета. Одной из жертв стала 50-летняя жительница Зубово-Полянского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 29 мая женщина назвала своей сестре во время интернет-переписки банковские реквизиты своей карты, а также код, пришедший на мобильный телефон. Позже выяснилось, что пострадавшая общалась не со своей родственницей, а с мошенниками, взломавшими ее аккаунт. В результате со счета потерпевшей исчезли 5 200 рублей.

Аналогичный факт был зарегистрирован 30 мая. Пострадавшей стала студентка одного из вузов Саранска. Она доверилась своей "знакомой" и лишилась 5 700 рублей, которые мошенник украл с ее карты через мобильный банкинг.

В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение преступников.

Источник: 13.мвд.рф