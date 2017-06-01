Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в 4 км от Мордовии

К границам Мордовии подбирается птичий грипп. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по РМ и ПО, в селе Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области обнаружено 3 очага инфекции. Отметим, что данный населенный пункт граничит с регионом-13.

Вирус выявлен в 5 личных хозяйствах. В селе уничтожено около 2000 голов кур. За каждую из них жителям обещана денежная компенсация. Отметим, что среди населения случаев заражения пока не зафиксировано. За жителями села ведется медицинское наблюдение.

В угрожаемой зоне оказался Большеигнатовский район Мордовии, граница которого находится всего в 4 км от Пикшени. В районе созданы рабочие группы, которые проводят учет поголовья домашней птицы и разъяснительную работу среди населения об опасности птичьего гриппа.

Установлены круглосуточные посты ветеринарного контроля на границе Мордовии с Нижегородской областью.

Источник: Россельхознадзор по РМ