Житель Саранска дважды за день сообщил о готовящихся терактах, желая вернуть любимую

Житель Саранска осужден за два ложных доноса о якобы готовящихся терактах. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, таким образом 35-летний мужчина пытался вернуть домой свою возлюбленную.

В материалах дела говорится, что гражданская жена гражданина Бояркина после ссоры не пришла домой ночевать. Обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, позвонил в полицию и сообщил о том, что в доме, где по его мнению находилась беглянка, заложена бомба. По указанному адресу были незамедлительно направлены силы правоохранительных органов. В результате обследования жилого дома и квартиры бомба не была обнаружена.

Тем не менее Бояркин не успокоился и через пару часов сообщил, что в одном из зданий в Лямбирском районе в колбе находится химическое оружие массового поражения. Сотрудники правоохранительных органов обследовали указанную квартиру, но никаких следов подготовки к террористическому акту не обнаружили.

Когда Бояркина задержали, своей вины он отрицать не стал и раскаялся в содеянном. Суд, учтя все обстоятельства, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru