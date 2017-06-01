Мордовия активно развивает информационное общество

По итогам 2016 года Мордовия получила максимально возможный объем финансирования из федерального бюджета в размере 30 млн рублей на реализацию приоритетных проектов в области информационных технологий.

Все три проекта, направленные на автоматизацию процесса учета контингента обучающихся, госуслуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета, а также на создание единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, были своевременно реализованы.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ по результатам проведенной проверки отметило выполнение Мордовией всех условий использования субсидии и достижения плановых показателей результативности.

Источник: izvmor.ru