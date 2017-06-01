"Мордовия" теряет последние шансы остаться в ФНЛ

ФК "Мордовия", потеряв место в ФНЛ, на следующий сезон по спортивному принципу, похоже, лишилась шансов сохранить прописку и за счет "кабинетных игр".

Дело в том, что лицензии на следующий сезон получили имевшие проблемы клубы ФНЛ: "Томь", "Факел", "Кубань" и "Луч-Энергия". Если бы один из этих клубов не прошел лицензирование, "Мордовия" могла бы занять его место.

Единственной командой, выигравшей свою группу в ПФЛ, но не получившей лицензию, стала "Чита". Именно ее и заменит "Луч-Энергия", занявший по итогам первенства-2016/17 место в зоне вылета в ФНЛ.

Окончательный состав Первенства ФНЛ сезона-2016/17 8 будет утвержден на ближайшем заседании Общего собрания клубов лиги 9 июня.