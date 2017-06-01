В Мордовии заключенный не дождался телефона, спрятанного в тапках

В колониях Мордовии перехватили очередные запрещенные предметы, которые предназначались заключенным.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, в ЛИУ №19 при досмотре бандероли, присланной жительницей Москвы для осужденного к 3 годам лишения свободы за наркотики, найдены спрятанные в подошве тапок сотовый телефон, сим-карта и зарядное устройство к нему. Кроме того, в карман трико были вшиты 2 тыс. рублей.

Кроме того, оперативниками колонии № 10 при досмотре посылки, присланной жительницей Московской области, найдены спрятанные в колпачке бальзама после бритья 8 сим-карт. А в колонии № 11 на контрольно-следовой полосе промзоны были обнаружены 3 свертка, в которых лежали 10 мобильных телефонов.

По всем фактам проводятся проверки.

Источник: fsin.13.su