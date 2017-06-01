Около 1000 студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева станут вожатыми

Этим летом в детских оздоровительных лагерях Мордовии, Крыма, Подмосковья и Краснодарского края, будут работать более 1000 студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Стоит отметить, что с каждым годом желающих стать вожатыми становится все больше.

По традиции в конце мая для будущих вожатых проводятся инструктивные сборы по отработке практических умений. В этот раз такие сборы прошли на базе детского лагеря "Энергетик" в Кочкуровском районе.

Выездной лагерь "Галактика звёзд – 2017" принял 400 студентов института. В течение трех дней молодые люди участвовали в творческих и спортивных конкурсах, проводили социально-педагогические тренинги, разрабатывали программы. Это поможет им в работе с детьми в летних лагерях.

Теоретические знания, полученные студентами на занятиях школы вожатского мастерства, в инструктивном лагере применяются на практике. Всю организацию сборов взяли на себя студенты, которые уже имеют опыт работы в лагерях.

Источник: izvmor.ru