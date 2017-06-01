Vps хостинг: зачем он нужен и как его получить

Итак, Вы решили создать собственный веб-сайт. Но существует немало проблем, которые требуют незамедлительного решения. Например, главной проблемой является ограниченный бюджет будущего сайта. В таком случае на помощь приходит виртуальный хостинг. vps хостинг станет идеальным вариантом для сайтов с маленькой посещаемостью. За относительно небольшую цену Вы получите функциональность, эффективность и безопасность данных сайта.

VPS хостинг или же виртуальный сервер мало чем отличается от реального физического сервера, и к тому же, размещается на нем. Виртуальные серверы работают вне зависимости от того, сколько всего их находится на хост-машине, и размещение нескольких серверов никаким образом не влияет на качество работы каждого из них. Каждый сервер является независимым. Владелец-администратор виртуального сервера получает возможность полного доступа, может осуществлять все операции с файлами, устанавливать приложения – т.е. работать так, как с обычным реальным физическим сервером. Отличие VPS хостинга в том, что виртуальный сервер разделяет ресурсы своего физического собрата – ОП, процессоры, емкость подсистемы хранения и полосу пропускания сети. Но стоит отметить, что виртуальный сервер так же хорош тем, что его можно полностью контролировать.

Еще одной особенностью виртуального сервера является его производительность (намного выше, чем у обычных физических серверов), и оптимально низкая цена. Один из крупнейших хостинг-провайдеров России FirstVDS за многие годы успешного конкурирования на рынке ИТ-технологий приобрел отличную репутацию. Если Вы нуждаетесь в качественном VPS хостинге, то лучше варианта не найти. Специалисты FirstVDS с учетом пожеланий заказчика и за короткое время создадут высокоэффективный хостинг.

Владельцы интернет-магазинов, веб-сайтов или предложений задаются вопросом об аренде виртуального сервера. Среди множества компаний, фирм, сервисов очень сложно найти то, чего действительно хочет заказчик. Не всегда фирмы могут реализовать задуманное клиентом, поэтому к выбору арендатора стоит подойти серьезно. На протяжении многих лет лидером по предоставлению услуг виртуального хостинга в России является компания First VDS. На этот день эта компания является самой популярной в России.

Виртуальный сервер хорош тем, что он практически ничем не отличается от реального, и к тому же стоит на порядок дешевле. К тому же, виртуальный сервер обладает рядом преимуществ, которых лишен реальный физический сервер. Владелец-администратор имеет право на полный контроль сервера, также он может производить любые операции с файлами, устанавливать приложения, настраивать/изменять любое доступное ему прикладное программное обеспечение. Приняв решение перейти на виртуальный сервер, заказчик в итоге сможет получить root-доступ и собственный IP-адрес, а также по желанию можно сделать дополнительные IP-адреса.