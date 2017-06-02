Под Саранском внедорожник угодил в вырытую яму

Под Саранском произошло ДТП.

Инцидент случился в поселке Ялга, где авто "Паджеро" слетел с дороги неподалеку от предупреждающего знака. Очевидицы информируют, что шофер совершил маневр, уходя от столкновения с большегрузом.

Судя по повреждениям автомобиля, обошлось без потерпевших.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru