В Саранске ищут наехавшего на пешехода водителя

Полиция Саранска объявила в розыск шофера, совершившего наезд на пешехода на улице Косарева.

Сообщается, что авария случилась 1 июня в 01:45. По некоторым предположениям, на пешехода наехала красная "Лада Калина". Водитель с места происшествия скрылся.

Потерпевший с разными травмами был госпитализирован.

Сотрудники республиканской Госавтоинспекции обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 24-64-09 или 002.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru