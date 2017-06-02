Житель Мордовии устроил ДТП на угнанной машине

В Мордовии задержали нетрезвого угонщика.

Сообщается, что в с. Старые Турдаки шофер на "Приоре" не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль. Приехавшие на место аварии работники дорожной полиции задержали виновника ДТП, у которого не оказалось водительского удостоверения и документов на авто.

В это же время поступило заявление об угоне авто жителя Кочкуровского.

Оказалось, что за час до аварии владелец автомобиля распивал алкоголь с собственным приятелем, который, воспользовавшись ситуацией, сел в припаркованное авто друга и поехал кататься. Не справившись с управлением, он совершил ДТП.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: izvmor.ru