За последние три года урожайность зерновых в Мордовии выросла на 27 процентов

Врио главы РМ Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КуйбышевАзот" Александром Герасименко, в ходе которой обсуждались вопросы поставок минеральных удобрений для аграриев Мордовии.

Волков отметил активное развитие агропромышленного комплекса республики. Часть сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по России. Мордовия постоянно занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО и РФ по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя.

Благодаря грамотной агротехнической работе, в том числе внесению удобрений, за минувшие 3 года урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мордовии увеличилась на 27%. В минувшем году Мордовия показала самую высокую урожайность зерновых в ПФО – 25,6 центнера с гектара.

Источник: izvmor.ru