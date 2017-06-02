Будущие звезды балета выступят перед саранской публикой

Наиболее трудолюбивые и одаренные выпускники Республиканской детской хореографической школы Мордовии стали солистами балета не только лишь саранского Музыкального театра, однако и знаменитых московских, питерских и иных коллективов.

И среди сегодняшних учеников школы, не исключено, подрастают будущие звезды большого балета. А пока у публики есть возможность увидеть выступления молодых дарований, которые 5 июня выступят на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Огарева.

Для отчетного выступления ученики вместе с собственными наставниками подготовили сольные вариации, дуэты, ансамблевые номера из балетов классического наследия, характерные и народно–сценические композиции, номера на основе современной пластики в постановке учителей школы. Начало концерта в 17:00.

Источник: izvmor.ru