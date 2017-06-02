Житель Саранска зарабатывал на краже детских колясок

Полиция Саранска задержала безработного 53-летнего местного жителя, который из подъезда дома на ул. Мордовская украл 2 детские коляски.

Сообщается, что мужчина был доставлен в отдел, где сознался в правонарушении. Хранителям порядка он поведал, что из-за отсутствия постоянного заработка он специально зашел в открытый подъезд, где, увидев оставленные без присмотра коляски, укатил их для продажи. Одну из них он успел реализовать знакомому за символическую плату, вторая находилась во дворе его частного дома.

На данный момент похищенное изъято. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, его проверяют на причастность к похожим преступлениям.

Источник: izvmor.ru