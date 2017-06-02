В рузаевской школе нашли кишечную палочку

В Мордовии прокуратура Рузаевского района проверила организацию детского питания.
Сообщается, что в пробах готовых блюд, воды и смывов на пищеблоке школы № 17 обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Рацион питания детей не отвечал утвержденному меню. Вес порций был занижен, в ассортименте допускалось повторение одних и тех же блюд.
Также в районе при заключении муниципальных договоров на оказание услуг по организации горячего питания школьников противозаконно предъявляли требования о предоставлении дополнительных документов. Помимо этого допускались нарушения закона при указании стоимости договора в документации.
Источник: izvmor.ru