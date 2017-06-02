В центре Саранска провалилась брусчатка

В центре столице республики провалилась брусчатка.

По словам очевидцев, часть тротуара начала уходить под землю вокруг канализационного люка, находящегося возле национального драматического театра. Глубина пустот достигает нескольких десятков сантиметров. Есть угроза расширения ямы. Возможно, покрытие пешеходной зоны размыло потоками воды во время урагана, который пронесся над Саранском накануне.

Стоит отметить, что брусчатка начала разрушаться на оживленной улице, на которой изо дня в день прогуливаются мамы с колясками и дети, отдыхающие в пришкольных лагерях.

Источник: izvmor.ru