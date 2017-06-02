На пике популярности: суперпремьеры лидируют в рейтинге Интерактивного ТВ «Ростелекома»

Суперпремьеры – фильмы в категории «прямо из кинотеатра» – в 2017 году стали самым востребованным контентом среди пользователей Интерактивного ТВ, проживающих на территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

«С Интерактивным ТВ невозможно пропустить премьерный показ, – рассказывает заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Ивонин. – Нашему телезрителю нет необходимости следить за афишей и торопиться в кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм. Громкие премьеры, которые успешно идут на широких экранах, пользователи Интерактивного ТВ могут посмотреть в отличном качестве в привычной для себя обстановке дома».

Новинки «Видеопроката», такие как «Ла-Ла-Ленд», «Логан», «2+1», «Союзники», «Время первых», «Монстр-траки» и другие оказались на пике популярности, набрав максимальное количество просмотров из более 4 тыс. фильмов, представленных в коллекции сервиса.

Невероятным успехом у пользователей Интерактивного ТВ пользуется детский контент, доля просмотров которого превышает 55%. Юные телезрители в этом году в числе первых смогли посмотреть такие новинки мультиндустрии, как «Три богатыря и Морской царь», «Моана», «Балерина», «Зверопой».

Пользователи Интерактивного ТВ предпочитают зрелищное эмоциональное кино. Популярностью у зрителей пользуются эпические картины в жанрах приключения, фантастики, триллера, боевика, фэнтези, ужасов. Наблюдается зрительский интерес к анимационным фильмам для взрослых.

Не пропустить интересную новинку поможет система информирования, анонсирующая даты выхода фильма. Сообщение в меню приставки предложит для просмотра фильм, который появился либо в скором времени появится в «Видеопрокате». Телезрители уже оценили удобство уведомлений. Так, решение о покупке новинки «2+1», лидирующей в прокате в апреле, большинство телезрителей принимали в основном после прочтения сообщения.

Любимый или долгожданный фильм можно найти в каталоге сервиса по поиску. Как правило, активность обращений к поисковой системе возрастает накануне старта премьерного показа на широких экранах. Согласно поисковым запросам в меню «Видеопроката», самыми ожидаемыми за последнее время стали приключенческий боевик «Великая стена» и мультфильм «Аисты».

Пик просмотров контента в категории «прямо из кинотеатра», как правило, приходится на первый день появления новинки в «Видеопрокате» Интерактивного ТВ. Традиционно самыми популярными днями для кинопросмотра остаются суббота и воскресенье.

Существует два варианта покупки фильма: аренда с возможностью просмотра неограниченное количество раз в течение 48 часов с момента заказа либо приобретение его «навсегда». В последнее время телезрители предпочитают второй вариант, формируя собственную коллекцию любимых кинокартин. За год (с апреля 2016 по аналогичный период 2017 года) на 35 % выросла общая покупательская активность пользователей «Видеопроката», а прирост покупок в постоянное пользование составил 60 %.

Новинки кинематографа появляются в «Видеопрокате» Интерактивного ТВ еженедельно. В июне телезрители смогут посмотреть триллер «Форсаж 8», фантастический блокбастер «Живое», фильм-рекордсмен по кассовым сборам «Красавица и чудовище», оскароносную драму «Манчестер у моря», приключенческий боевик с Джеки Чаном «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» и другие.