Республика Мордовия стала лауреатом премии "Лидеры спортивной индустрии"

Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха стартовал в Москве. В стартовый день мероприятия прошла церемония награждения лауреатов премии "Лидеры спортивной индустрии".

Регион-13 одержал победу в номинации "Лучший субъект, развивающий зимние виды спорта". Награда была вручена министру спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимиру Кирееву.

Премия "Лидеры спортивной индустрии" учреждена в 2005 году в целях поощрения наиболее активных и заслуженных представителей отрасли, повышения престижа и социальной значимости индустрии зимних видов спорта в России. В этом году премия была присуждена в 30 номинациях.

Источник: izvmor.ru