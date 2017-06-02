В деревне Старая Уда силами активистов ОНФ облагорожена доска памяти участникам ВОВ

Активисты ОНФ побывали в деревне Старая Уда Лямбирского района, где расположена доска памяти участникам Великой Отечественной войны, родившимся в данном населенном пункте.

Стоит отметить, что участок, на котором расположена доска, спустя год остался таким, каким был при установке - не особо красивый и каменистый. Член регионального штаба ОНФ Игорь Еремкин позаботился о земле для оформления цветника. Активисты прибрали на участке, вскопали почву, удалили сорняки, полили растения. Участок приобрел ухоженный вид.

На доске памяти перечислены имена 22 воинов и размещена надпись: "Люди, покуда сердца стучат, помните, какой ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните!".

Источник: izvmor.ru