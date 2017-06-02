Житель Саранска подарил мошеннику 19 тыс. рублей при покупке дивана в Интернете

Житель Саранска стал жертвой мошенника, пытаясь приобрести мебель через Интернет. 49-летний мужчина нашел в Сети диван, который ему приглянулся, и связался с продавцом.

Как сообщили в МВД Мордовии, объявление потерпевший увидел 30 мая на сайте бесплатных объявлений "Из рук в руки". Требование продавца об обязательной предоплате в размере 100% он принял без подозрений. После перевода средств на указанный аферистом счет гражданину назвали дату поставки. Однако в указанное время мебель не была доставлена. Через несколько дней гражданин понял, что его обманули, и пошел в полицию.

В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение мошенника.

Источник: 13.мвд.рф