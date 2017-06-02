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Виталий Ефимов обсудил с руководителем УФСПП Мордовии проблему вывоза отходов

Виталий Ефимов обсудил с руководителем УФСПП Мордовии проблему вывоза отходов

Депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов провел рабочую встречу с и.о. главы управления Федеральной службы судебных приставов по Мордовии Н.К. Илькиным. 

На встрече обсуждался вопрос, связанный с принудительным исполнением решений судов РФ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок, в том числе в Атюрьевском районе. Отметим, что нынешний год в России является Годом экологии, потому необходимо привлекать внимание общественности к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшать состояние экологической безопасности страны. 

В ходе встречи в целях реализации государственной программы РМ "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 гг." отмечалась необходимость комплексного подхода к вопросу исполнения решений судов РФ в области организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок. 


Источник: УФССП по РМ