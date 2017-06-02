Депутат Госдумы Александр Воробьев разбирался в проблемах Мордовии

Депутат Госдумы РФ Александр Воробьев провел ряд переговоров в Мордовии. В частности, состоялась встреча с министром финансов РМ Алексеем Симоновым и министром сельского хозяйства и продовольствия республики Владимиром Сидоровым.

Разговор шел о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на субсидирование льготной 5% ставки кредитования для сельхозпроизводителей и о субсидировании долговых обязательств сельхозпроизводителей по долгосрочным инвестиционным проектам из федерального бюджета.

На встрече с руководителем региональной общественной приемной председателя партии, зампредом Государственного Собрания Валерием Алехиным была проанализирована работа по наиболее острым социально-значимым обращениям граждан.

Далее Воробьев переговорил с директором ГУП РМ "Тепличное" Александром Живаевым. В ходе встречи был поднят вопрос о дальнейшем развитии тепличного хозяйства в рамках государственной программы "Обеспечение населения овощной продукцией".

Источник: izvmor.ru