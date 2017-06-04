Этап студенческого проекта "Подъемная сила" реализован в Мордовии

В рамках студенческого проекта "Подъемная сила" прошла научно-познавательная практика студентов 2-3 курсов направлений подготовки "Туризм" и "Землепользование и кадастры" Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Практика была организована на Инорском кордоне Мордовского заповедника.

Рабочая группа в составе 8 студентов и 4 преподавателей изучили окрестности кордона, познакомились с экосистемами, которые его окружают. Задачи практики - отработка методик оценки воздействия человека на природные комплексы, знакомство с GPS-картированием территории, основами организации и функционирования экологических троп, работа с картами и космическими снимками.

Под руководством сотрудников научного отдела Мордовского заповедника и преподавателей члены рабочей группы освоили ряд методов исследований, заложили геоботанические площадки в лесах вокруг озера Инорки для оценки возраста растительных сообществ заповедника. Кроме того, молодежь училась самостоятельно ориентироваться на местности с помощью GPS-навигатора.

Источник: izvmor.ru