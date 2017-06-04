204 дня до сдачи "Мордовия Арены": благоустройство футбольного поля не за горами

Вскоре на стадионе "Мордовия Арена" стартуют работы по благоустройству футбольного поля. 1 августа планируют начать засевать траву. Пока что ведутся работы по благоустройству территории вокруг спортивного объекта.

В настоящее время тело стадиона готово на 100%. Полностью завершены все свайные работы, закончен монтаж металлических подкосов. Близятся к завершению работы по монтажу и остеклению витражей. На 89% смонтированы металлоконструкции входных групп и наружные инженерные системы.

Уже в этом месяце рабочие начнут монтировать покрытие купола, которое будет выполнено из ПВХ-мембраны белого цвета.

Отметим, до сдачи стадиона в эксплуатацию осталось 204 дня.

Источник: izvmor.ru