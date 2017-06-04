В Мордовии выявлены новые факты фиктивной постановки нелегалов на учет

Полиция Мордовии выявила 17 новых фактов фиктивной постановки иностранцев на учет местными жителями.

Как сообщили в республиканском МВД, в Саранске во время проверки выяснилось, что 50-летний житель Светотехстроя прописал у себя 11 граждан Узбекистана. По словам гражданина, где сейчас находятся его "сожители", он не знает.

А житель села Моревка зарегистрировал в своем доме 4-х граждан Армении, зная, что жить они там не будут.

Аналогичный случай произошел и в Чамзинском районе. Там 63-летний житель поселка Комсомольский фиктивно поставил на учет в своем доме двух граждан Узбекистана.

По всем фактам проводятся проверки.

Источник: 13.мвд.рф