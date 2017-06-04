Житель Саранска лишился 125 тысяч рублей при покупке двигателя на "Авито"

34-летний житель Саранска обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой интернет-мошенника. По словам потерпевшего, он лишился 125 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД Мордовии рассказали, что обманутый гражданин нашел на сайте бесплатных объявлений "Авито" объявление о продаже подержанного двигателя на кроссовер Volkswagen Touareg. Мужчину привлекла низкая стоимость товара.

Гражданин созвонился с потенциальным продавцом, который рассказал, что живет в соседнем регионе, после чего потребовал от покупателя 100%-ную предоплату на банковскую карту. Житель Мордовии поверил аферисту и перевел нужную сумму. Когда же покупатель вновь попытался связаться с продавцом, телефон того был выключен. Потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

Источник: 13.мвд.рф