Жительница Рузаевки лишилась 150 тысяч рублей, побывав на кладбище

Жительница Рузаевки обратилась в полицию с заявлением о краже сумки, в которой, помимо прочего, находились 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 57-летняя потерпевшая побывала на могиле родственника, а уходя, забыла свою сумку. Спохватившись, женщина вернулась, однако на месте сумки не оказалось. О происшествии дама сообщила в дежурную часть.

Вскоре были задержаны 39-летняя местная жительница и ее 19-летний сын, не имеющие постоянного источника дохода. Как оказалось, в день совершения преступления они находились на том же кладбище, что и заявительница. Обратив внимание на оставленную сумочку, подозреваемые и не подумали вернуть ее хозяйке, а вытащили ценные вещи, в том числе все деньги. Сумочку с документами и кредитными картами преступники выбросили в ближайший овраг, а наличность поделили между собой.

Источник: 13.мвд.рф