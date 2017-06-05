Мордовия заняла 18-е место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ

Республика Мордовия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России в 2016 году заняла 18-е место. В тройку лидеров вошли Татарстан, Чувашия и Москва.

"Результаты исследования подтверждают имидж Мордовии как региона, открытого и интересного для бизнеса. Республика ориентируется на долговременное опережающее развитие. Отрадно, что совместная работа институтов власти и бизнес-сообщества приносит результат. Тем не менее нам есть над чем работать. Прежде всего необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса", - отметил врио главы Мордовии Владимир Волков.

По его словам, сегодня мордовские предприятия, заинтересованные в собственном развитии, успешно осваивают инновационные производства в различных секторах экономики. Благодаря этому экспорт высокотехнологичной продукции за три года вырос в 2,5 раза, причем большая доля приходится на страны Европы, Африки и СНГ.

Владимир Волков также напомнил, что в регионе-13 сейчас ведется активная работа по 20 инвестиционным проектам в промышленности и сельском хозяйстве.

Источник: e-mordovia.ru