Региональный этап Президентских спортивных игр завершился в Мордовии

В Саранске состоялся финал регионального этапа Президентских спортивных игр и Президентских состязаний. В финале соревновались 4 городские команды и 4 сельские.

Села были представлены командами Большеберезниковской средней школы, Ромодановской средней школы №1, Шингаринской средней школы Ковылкинского района и Красноподгорной средней школы Краснослободского района. Городские команды: Явасская средняя школа Зубово-Полянского района, Тургеневская средняя школа Ардатовского района, лицей №4, г. Саранска, лицей №4, г. Рузаевки. Всего на финал приехали более сотни ребят.

В рамках состязаний, которые прошли на базе саранской школы №24, юные спортсмены бежали кросс, прыгали в длину, отжимались и подтягивались. Кроме того, ребята участвовали в эстафете. По итогам всех конкурсов лучшей среди городских команд признана команда Явасской школы, а среди сел отличилась команда Большеберезниковской школы. Они будут представлять республику на окружном этапе Президентских спортивных игр и Президентских состязаний.

Источник: izvmor.ru