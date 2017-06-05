Участниками всероссийского конкурса "Безопасное колесо" стали юные инспекторы из Саранска

Ребята из отряда ЮИД саранской школы №11 принимают участие во всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", который стартовал 2 июня в Ульяновске.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что в течение 4 дней юным инспекторам предстоит продемонстрировать максимум своих возможностей и пройти ряд сложных испытаний. Конкуренцию ребятам из Мордовии составят команды более чем из 80 регионов страны.

Подростки будут соревноваться в теоретическом знании правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, показывать на практике знания ПДД в автогородке, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, демонстрировать свои умения в фигурном вождении велосипеда, а также выступят с творческим конкурсом.

Победители станут известны 7 июня.

Источник: izvmor.ru