Мордовские студенты отправились в КНР

Группа в составе 12 студентов вузов республики отправилась в Поднебесную. Поездка запланирована в рамках межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы".

"Волга-Янцзы" - российско-китайский молодежный форум. Всего на молодежный форум в Аньхой прибудут 150 молодых людей из 14 регионов ПФО. В ходе пребывания в КНР наши студенты ознакомятся с жизнью и учебой китайских студентов, посетят местные предприятия, ознакомятся с культурой и бытом китайских ребят.

Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова выразила надежду, что от путешествия ребята получат массу позитивных эмоций и подучат китайский язык.

Источник: izvmor.ru