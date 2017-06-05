В Мордовии назвали лучших приставов

В УФССП по РМ назвали победителей регионального этапа всероссийского состязания на звание "Лучший пристав".

Сообщается, что из числа судебных приставов-исполнителей победа досталась Н. Лопатиной из межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления.

"Лучшим дознавателем" признан специалист-эксперт Н. Кочетков из Пролетарского района. "Лучшим судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск" стала Е. Гридинская из отдела судебных приставов по Ардатовскому и Атяшевскому районам.

Напомним, что победители регионального этапа продолжат борьбу за звание лучших на уровне ПФО в Кирове. Третий этап состязания состоится среди победителей второго этапа в Москве.

Источник: izvmor.ru