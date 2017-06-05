В Мордовии откроется производство мебели для IKEA

Площади бывшего завода "Висмут" в Рузаевке перестанут пустовать.

Благодаря грамотной политике, которую проводит управление республики и района, в Рузаевке откроется современное мебельное производство. Уже ведется наладка оснащения. Сама работа начнется в конце июня.

На предприятии будет занято 60 человек, однако это пока. С увеличением производственных мощностей количество сотрудников возрастет вплоть до ста, а потом достигнет 250 человек.

Партнерами мебельного цеха будут большие сетевые фирмы. Среди них и знаменитая во всем мире IKEA.

Источник: izvmor.ru