В Новых Верхиссах широко отметили праздник Святой троицы

В Инсарском районе республики по традиции широко и красочно отпраздновали один из наиболее главных религиозных праздников - Святую троицу.

Ключевые торжества развернулись на центральной площади села, где собрались жители Новых Верхисс, гости из различных регионов. Со сцены звучали зажигательные композиции в подарок от творческих коллективов Мордовии и Самарской области. В рамках торжества состоялись состязания по спортивной ходьбе на призы Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. Победителям вручены награды.

От имени врио главы РМ В. Волкова жителей села и гостей поздравил Председатель Госсобрания РМ В. Чибиркин.

В торжествах, приуроченных к празднику Святой Троицы, принял участие Губернатор Самарской области, уроженец Новых Верхисс Н. Меркушкин. Потом по традиции праздник переместился на футбольное поле, где прошел ежегодный матч между сборными Правительства Мордовии и Правительства Самарской области. В результате победу одержала сборная Правительства Самарской области.

Источник: izvmor.ru