В Мордовии мужчина получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство

Суд Мордовии признал виновным 33-летнего Дмитрия Папасемсова в смертельном избиении.

Сообщается, что в сентябре 2016-го он вместе с 3-мя друзьями отмечал день рождения в квартире у жителя Саранска. Когда хозяин ушел в иную комнату, между его гостями произошла размолвка. Папасемов отломал от стола ножки и начал избивать приятелей. Одному из них он воткнул в руку нож. Вышедший на шум из комнаты владелец жилплощади попросил его прекратить безобразие, на что рассвирепевший дебошир ударил его крышкой стола в затылок. Оглушенный мужчина упал и ползком покинул комнату. В тот же день он скончался у себя в квартире.

Мордовский суд приговорил Папасемова к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: izvmor.ru