Жительницу Мордовии "развели" на 50 000 рублей

В Мордовии жертвой мошенника стала пожилая уроженка п. Николаевка.

Сообщается, что ей позвонил мужчина, который назвался работником правоохранительных органов. В разговоре он сообщил пенсионерке, что ее сын, управляя машиной, сбил человека. За решение вопросов по освобождению от уголовной ответственности лжеполицейский потребовал 50 000 рублей.

Поверив, что ее родственник на самом деле задержан, женщина отправила нужную сумму на указанный счет, уже после чего позвонила сыну и выяснила, что ни в какую аварию он не попадал. Женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Источник: izvmor.ru