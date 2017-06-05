Житель Мордовии забил насмерть родного брата, не пустившего его в дом

Суд Мордовии рассмотрит дело 38-летнего уроженеца с. Мамолаево, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Сообщается, что ночью 19 февраля 2017-го нетрезвый мужчина пришел домой, где проживал вместе с родным 35-летним братом. Но дверь дома оказалась закрыта изнутри и на его стуки никто дверь не открывал. Только уже после того, как он разбил окно, тот впустил его в дом. Между родными быстро вспыхнула размолвка, переросшая в рукопашную. Старший брат сильно избил младшего и оставил его лежащим на полу в комнате, а сам пошел спать. Когда проснулся утром, то увидел, что мужчина признаков жизни не подает.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: izvmor.ru