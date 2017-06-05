Молодежь Мордовии примет участие в работе форума "iВолга-2017"

С 14 по 24 июня в Самарской области, на живописных Мастрюковских озерах пройдет молодежный форум ПФО "iВолга-2017". Молодежь Мордовии, как всегда, примет в работе форума самое активное участие.

Уже сформирована делегация республики из 73 участников. Это одаренные и креативно мыслящие учащиеся вузов, каждый из которых представил собственный план и прошел основательный конкурсный отбор.

Отметим, что в региональную конкурсную комиссию было подано 375 заявок: конкурс был — 5 человек на место.

Победителям конкурсного отпора предстоит отстаивать идеи собственных планов в 10 профильных сменах .

Проекты участников охватывают разнообразные сферы деятельности: от программирования и создания мобильных приложений вплоть до медицинских разработок и создания экологических материалов.

Источник: izvmor.ru