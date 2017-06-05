В Саранске слабовидящих детей порадовали тактильными книгами

Активисты Союза православной молодежи Мордовии посетили детский сад №22, где воспитываются слабовидящие дети. Гости вручили ребятами "тактильные" книги.

"Тактильная книга - книга с рисунками, которые выполнены в технике аппликации из различных материалов - камешков, дерева, искусственного меха. К примеру, изображения животных в них объемные и "пушистые". Главная задача тактильных книг - помочь слабовидящему ребенку в изучении окружающего мира", - рассказали волонтеры. Они также подчеркнули, что сделали эти книги своими руками

В результате детям передали 2 тактильные книги и 5 интерактивных книг с "говорящими" карандашами. Активисты поиграли с малышами в загадки, а в завершении визита передали им сладкие подарки.

Источник: izvmor.ru