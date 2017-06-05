День рождения Пушкина в Саранске готовятся отметить с размахом

6 июня в Саранске отметят очередной День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этот день в России отмечается еще и как День Русского языка.

В Национальной библиотеке Саранска, носящей имя поэта, к этому дню подготовлено несколько книжных экспозиций, которые позволят читателям погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи, познакомиться с людьми, окружавшими поэта, со светским, домашним бытом и любовным этикетом того времени. Выставка "Жил-был Пушкин" посвящена его творчеству и судьбе, на другой можно узнать шестивековую родословную предков поэта.

В отделе редких книг каждый желающий еще раз убедиться в справедливости Пушкинского утверждения "Что за прелесть эти сказки!". А воспитанники саранской театральной студии "Синяя Птица" уже по сложившейся традиции 6 июня с 16:00 на Фонтанном спуске около памятника Пушкину покажут музыкально-поэтическую инсценировку, прочитают стихи.

Источник: izvmor.ru