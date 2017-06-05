Житель Мордовии угнал машину и чуть не погиб, спеша к любимой

Житель Мордовии пошел на преступление, стремясь побыстрее добраться к любимой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 3 июня на пилораме недалеко от села Гузынцы 21-летний гражданин выпивал в компании товарищей. Во время веселья молодому человеку очень сильно захотелось к своей девушке, которая жила в соседней деревне.

Парень не особо долго раздумывал, как добраться до любимой, и угнал вазовскую "семерку", владелец которой находился на тот момент с ним в одной компании. Оказавший за рулём чужого авто, пылкий юноша рванул вместе с товарищем в село Дегилевка. По дороге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате угонщик и его пассажир получили многочисленные травмы и были срочно доставлены в больницу.

Источник: 13.мвд.рф