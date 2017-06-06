Сотрудники МЧС потушили условный пожар в здании своего ведомства

В Саранске состоялись очередные учения по ликвидации пожара в здании ГУ МЧС по Мордовии. В пресс-службе ведомства сообщили, что по легенде в здании произошло замыкание электропроводки, после чего загорелся склад пожарно-спасательной части № 1. В результате дымом заволокло помещения, находящиеся рядом, началось распространение огня на все здание.

К моменту приезда первых подразделений огнеборцев происходило горение на площади 18 кв.м. Пламя быстро распространялось, в результате чего площадь пожара увеличилась до 45 кв.м.

По замыслу организаторов учений в кабинетах остались люди, не успевшие покинуть задымленное здание. Сотрудники МЧС выводили их на улицу в специальных спасательных устройствах. Для спасения людей к окнам третьего этажа была приставлена авто-лестница.

Всего в учениях приняли участие 33 спасателя.

Источник: 13.mchs.gov.ru