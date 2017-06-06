Республика Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Бурунди

Официальные представители Республики Бурунди 5 июня нанесли очередной визит в Мордовию. Члены делегации посетили промышленные и перерабатывающие предприятия региона.

История сотрудничества африканской страны и региона-13 началась в марте 2016 года. В столице Бурунди — городе Бужумбура - зарегистрировано совместное российско-африканское предприятие TLLINNO, участником которого является ГУП РМ "Лисма".

Главным итогом нового визита делегации Бурунди стало подписание масштабного соглашения между Правительством Мордовии и Правительством Бурунди о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной областях.



Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков поприветствовал гостей от имени врио главы РМ Владимира Волкова. В свою. очередь, второй вице-президент Республики Бурунди Жозеф Буторе отметил, что день подписания соглашения стал одним из значимых за время сотрудничества Мордовии и африканской страны. В Бурунди активно развивают промышленность и туризм.



Как отметил Буторе, для Мордовии сотрудничество с африканской страной имеет важное значение: продукция из нашей республики будет импортироваться не только в Бурунди, но и другие страны Африки, например, в Конго, Танзанию, Руанду.

Источник: e-mordovia.ru